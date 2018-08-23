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Войска Полиции будут осуществлять боевое дежурство



Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что войска Полиции с сегодняшнего дня будут осуществлять боевое дежурствօ на армяно-азербайджанской границе, заменяя срочных военнослужащих.

«Мы пришли выполнить торжественную миссию проводов. Я поблагодарил служащих полицейских войск, их родных за выполнение этой важной миссии»,- сообщил Никол Пашинян в прямом эфире Facebook. 

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