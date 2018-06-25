Военная полиция будет круглосуточно дежурить в «Звартноц»

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщает, что в преддверии летнего призыва 2018 года с 25 июня до окончания призыва сотрудники военной полиции министерства обороны будут осуществлять круглосуточное дежурство в аэропорте «Звартноц».

«Данная мера была предпринята в связи с заявлением премьер-министра, в котором он призвал всех армянских молодых людей призывного возраста, находящихся за рубежом, вернуться на родину и исполнить конституционный долг.



Военная полиция 24 часа непрерывно будет находиться в аэропорту, чтобы в случае необходимости ответить на волнующие вопросы прибывающих из-за рубежа молодых людей о последствиях уклонения от военной службы и освобождения от уголовного преследования, и, конечно, должным образом организовать дальнейшие действия лиц, возвращающихся на родину с целью призыва в армию, и оказать им необходимую помощь»,- говорится в сообщении.



Сотрудники военной полиции будут следить также, чтобы находящиеся на территории аэропорта военнослужащие строго соблюдали правила ношения военной формы.