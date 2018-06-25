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Полиция призвала граждан к сотрудничеству


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Полиция Армении выступила сегодня с заявлением, призывая граждан к сотрудничеству.

В заявлении говорится:

«Полиция Армении владеет оперативной ситуацией в стране, добросовестно выполняет все обязанности, возложенные на нее законом, включая предупреждение, пресечение, предотвращение и, конечно, раскрытие преступлений. Но для наиболее эффективной борьбы с преступностью необходимы готовность и поддержка всех и каждого.

Если ранее вы были очевидцем преступления и пострадали от него и по тем или иным причинам не обратились в полицию, сделайте это: полиция посредством своей прозрачной и антропоцентрической работы гарантирует беспристрастное рассмотрение всех заявлений и предметные результаты.

Дорогие граждане, призываем свободно и в обязательном порядке обратиться в полицию также в случае сведений о готовящихся или совершаемых преступлениях.

Полиция Армении гарантирует конфиденциальность Вашей личности, Вашу безопасность и безопасность членов вашей семьи.

Совместное, быстрое и эффективное реагирование на любое проявление преступности исходит из интересов нашего общества».

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