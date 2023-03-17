Мэр Еревана Грачья Саргсян подал в отставку

Ереван /Медиамакс/. Мэр Еревана Грачья Саргсян подал заявление об отставке.

«Поскольку приближаются выборы в совет старейшин, и между правительством и советом старейшин сотрудничество положительное, и нет камней преткновения, хочу объявить о своей отставке.

Я буду продолжать быть вместе с политической командой, работать на благо становления и развития государства.

Кандидатом в мэры от партии «Гражданский договор» является Тигран Авинян, он возглавит список.

Надеюсь, что «ГД» получит вотум доверия ереванцев, и у нас будет возможность продолжить наши программы», - заявил на процедурном заседании Грачья Саргсян.

Мэром Еревана Грачья Саргсян был избран в декабре 2021 года.