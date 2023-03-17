Мэр Еревана Грачья Саргсян подал в отставку

Ереван /Медиамакс/. Мэр Еревана Грачья Саргсян подал заявление об отставке.
«Поскольку приближаются выборы в совет старейшин, и между правительством и советом старейшин сотрудничество положительное, и нет камней преткновения, хочу объявить о своей отставке.
Я буду продолжать быть вместе с политической командой, работать на благо становления и развития государства.
Кандидатом в мэры от партии «Гражданский договор» является Тигран Авинян, он возглавит список.
Надеюсь, что «ГД» получит вотум доверия ереванцев, и у нас будет возможность продолжить наши программы», - заявил на процедурном заседании Грачья Саргсян.
Мэром Еревана Грачья Саргсян был избран в декабре 2021 года.
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