Сенат Пакистана также выдвинул кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Ереван /Медиамакс/. Сенат парламента Пакистана также выдвинул кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию украинского кризиса.

«Благодаря неустанным усилиям, своевременному и эффективному взаимодействию с обеими сторонами Эрдоган в одиночку предотвратил глобальную катастрофу», - говорится в обращении спикера Сената Пакистана Садика Санджрани в Норвежский Нобелевский комитет, которое цитирует Анатолийское агентство.

Ранее спикер парламента Турции Мустафа Шентоп сообщил, что инициировал выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира и отметил, что оно будет поддержано и другими странами.