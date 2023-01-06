Сенат Пакистана также выдвинул кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира - Mediamax.am

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Сенат Пакистана также выдвинул кандидатуру Эрдогана на Нобелевскую премию мира


Фото: dawn.com


Ереван /Медиамакс/. Сенат парламента Пакистана также выдвинул кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию украинского кризиса.

«Благодаря неустанным усилиям, своевременному и эффективному взаимодействию с обеими сторонами Эрдоган в одиночку предотвратил глобальную катастрофу», - говорится в обращении спикера Сената Пакистана Садика Санджрани в Норвежский Нобелевский комитет, которое цитирует Анатолийское агентство.

 

Ранее спикер парламента Турции Мустафа Шентоп сообщил, что инициировал выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира и отметил, что оно будет поддержано и другими странами.

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