Зеленский ценит помощь Азербайджана Украине во время войны с Россией

Ереван /Медиамакс/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Азербайджан усилит поддержку его страны.
«Под вашим руководством Азербайджан, укрепив свои позиции, добился важных успехов как в регионе Южного Кавказа, так и на международной арене. Уверен, что это будет продолжаться и в будущем.
Высоко ценю постоянную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также его помощь народу Украины во время войны с Россией. Мы надеемся, что эта поддержка будет увеличиваться», - говорится в поздравительном послании Зеленскому по случаю дня рождения Алиева.
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