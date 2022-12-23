Зеленский ценит помощь Азербайджана Украине во время войны с Россией - Mediamax.am

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Зеленский ценит помощь Азербайджана Украине во время войны с Россией


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Азербайджан усилит поддержку его страны.

«Под вашим руководством Азербайджан, укрепив свои позиции, добился важных успехов  как в регионе Южного Кавказа, так и на международной арене. Уверен, что это будет продолжаться и в будущем.

 

Высоко ценю постоянную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также его помощь народу Украины во время войны с Россией. Мы надеемся, что эта поддержка будет увеличиваться», - говорится в поздравительном послании Зеленскому по случаю дня рождения Алиева.

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