Зеленский ценит помощь Азербайджана Украине во время войны с Россией

Ереван /Медиамакс/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Азербайджан усилит поддержку его страны.

«Под вашим руководством Азербайджан, укрепив свои позиции, добился важных успехов как в регионе Южного Кавказа, так и на международной арене. Уверен, что это будет продолжаться и в будущем.

Высоко ценю постоянную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также его помощь народу Украины во время войны с Россией. Мы надеемся, что эта поддержка будет увеличиваться», - говорится в поздравительном послании Зеленскому по случаю дня рождения Алиева.