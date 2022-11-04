Азербайджан требует гарантий от Европейского союза - Mediamax.am

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Азербайджан требует гарантий от Европейского союза


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Азербайджан хочет получить от Европейского союза гарантии обеспечения дополнительных объемов покупки своего газа после 2027 года.

«В настоящее время Европе крайне необходимо найти альтернативных поставщиков. Мы должны быть уверены, что этоне какой-то спонтанный спрос в свете войны в Украине, которая однажды закончится, а потом вы вдруг вновь начнете покупать газ у России и скажете, что наш газ уже не нужен», - заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в интервью Financial Times.

 

Он заметил, что для удвоения поставок азербайджанского газа в Европу нужны соответствующие инвестиции и их должны осуществлять все заинтересованные стороны.

По словам Мамедова, Азербайджан готов сделать свою долю инвестиций, но также ожидает активизации ЕС в этом направлении.

 

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике, который предусматривает увеличение объема поставок азербайджанского газа в Европу как минимум до 20 млрд кубометров к 2027 году.

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