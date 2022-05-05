В Турции заявили о начале новой «холодной войны» - Mediamax.am

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В Турции заявили о начале новой «холодной войны»


Фото: rbk.ru


Ереван /Медиамакс/. Советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что мир входит в новый период холодной войны.

«Мы входим в новую эру, в новую холодную войну. Нам необходимо приготовиться к влиянию, которое она окажет в будущем по многим направлениям - продовольствие, энергетика, кибербезопасность», - сказал он в Стамбуле на встрече с представителями Конгресса США.

 

Как сообщает Анатолийское агентство, коснувшись вопроса о сотрудничестве Турции с США в рамках НАТО, Калын указал, что «двум странам надо сосредоточиться на стратегических вопросах взаимодействия и сближении».

 

«Применение странами НАТО санкций друг к другу противоречит духу союзничества. Обстановка в нашем регионе дает нам возможности укрепить связи», - сказал он.

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