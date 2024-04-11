Духовный лидер Азербайджана: «Армянская церковь проповедует реваншизм»

Ереван /Медиамакс/. Духовный лидер Азербайджана Аллахшукюр Пашазаде заявил, что Католикос всех армян Гарегин Второй «недостоин того, чтобы я приглашал его в Баку».

Как сообщает Trend, Пашазаде сказал, что в конце текущего года в Баку состоится встреча религиозных лидеров.

«Он недостоин того, чтобы я приглашал его в Баку. В свое время я пригласил его в Азербайджан, он приезжал сюда и принимал участие в религиозной конференции. Сегодня армянская церковь во главе с армянским Католикосом проповедует реваншизм во всем мире. Он на сегодняшний день никак не может признать то, что Азербайджан освободил свои земли. Они до сих пор не согласны с тем, что Карабах является азербайджанской землей. Мы предложили ему признать этот факт, и тогда мы примем его в Баку. Жизнь продолжается, и придет день, когда он признает это», - сказал Пашазаде.