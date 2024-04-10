Епископы и руководители епархий ААЦ призвали власти отказаться от пораженческой политики

Ереван /Медиамакс/. Епископы и руководители епархий Армянской апостольской церкви (ААЦ) заявили сегодня, что «последние события не оставляют сомнений в том, что власти Армении, поддавшись угрозам со стороны Азербайджана, готовятся сдать территории Тавушской области раньше предполагаемой демаркации и делимитации».
В заявлении, в частности, говорится:
«Церковь приветствует все разумные усилия и процессы, направленные на достижение мира. Бесспорно, что политика властей Армении по созданию «эпохи мира» путем односторонних уступок не только нереалистична, но и губительна. Торги по поводу родины и неоправданные уступки никогда не смогут обеспечить безопасную среду для нашего народа.
Построить прочный и длительный мир возможно только в условиях полного уважения национального достоинства, соблюдения прав и принципа взаимности.
Призываем власти Армении отказаться от пораженческой политики не прибегать на переговорах к таким принудительным решениям, которые поставят Родину перед новыми вызовами.
Также призываем национальные, политические и неправительственные организации Армении и Диаспоры, всех сынов нации, обеспокоенных будущим Родины, в том числе - государственных чиновников, объединиться и защитить наши национально-государственные интересы, способствовать всем своим потенциалом укреплению государственности и процветающему, безопасному будущему».
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