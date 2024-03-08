Роман Кантор: Я ближе к Булгакову, чем многие думают

7 марта в пространстве Common Ground журналист Александра Ливергант провела встречу с Романом Кантором, автором сценария фильма «Мастер и Маргарита». Представляем некоторые фрагменты этой беседы.

Книга

Да, «Мастер и Маргарита» - важная книга, хотя это слово – «важная», стало каким-то замыленным. Но она точно сыграла важную роль в моей жизни вместе с 5-6-ю другими книгами. И я читал ее много раз - еще до начала работы над сценарием фильма.

Говорить жизни «да»

В какой-момент я решил говорить жизни «да» и это относится в том числе к работе над фильмами. Случилось так, что изначально продюсеры пригласили на «Мастера и Маргариту» другую команду, у которой не получилось, а сроки поджимали.

Александра Ливергант и Роман Кантор Фото: Медиамакс

Когда мне и Мише Локшину (режиссер фильма-ред.) предложили этот проект, мы дважды отказывались, поскольку у нас не было уверенности в том, как мы будем это делать. Но потом все начала развиваться так стремительно, что времени испугаться уже не было. Это кажется шуткой, но правда в том, что когда времени много, все долго сомневаются - и наоборот.

Я давно знаю Мишу, и мы всегда хотели вместе работать. Первой нашей совместной работой стал фильм «Серебряные коньки», и я очень рад, что мне удалось убедить продюсеров взять режиссером этой картины именно Мишу.

Я верю в дебюты

Я верю в дебюты и люблю делать кино с классными людьми. Мне нравится «вытаскивать» в кино «некиношных» людей. Один из наших продюсеров Медея Караашева до «Мастера и Маргариты» работала в рекламе и привела с собой много людей из рекламной сферы.

Роман Кантор Фото: Медиамакс

Один из моих главных принципов - должа побеждать лучшая идея, независимо от того, кто ее предложил. В процессе подготовки к съемкам и непосредственно во время съемочного процесса у нас было несколько десятков читок сценария, я присутствовал примерно на десяти из них. Вообще-то, это довольно травматичный процесс для сценариста, многие этого избегают. Но именно во время читок что-то может сказать художник по костюмам, что-то – кастинг-директор, и так твои идеи начинают обретать плоть. В нашем кино принято думать, что «режиссер решает все», но хороший режиссер – это человек, который дает проявиться всем.

«Зацепились» за Мастера

Мы поняли, что в каком-то смысле разгадали ребус, когда решили «зацепиться» за образ Мастера. Как вы знаете, в книге его образ прописан не слишком подробно, и мы решили, что это наш шанс - рассказать историю Мастера «своими словами».

Фото: Медиамакс

Кроме того, мы хотели, чтобы фильм «работал» и без книги. Другими словами, чтобы он был интерес зрителю, который не читал «Мастера и Маргариту». Кстати, если вы посмотрите на сайте Litres.ru, то «Мастер и Маргарита» сейчас на первом месте в разделе русской классики. С начала года было издано несколько новых тиражей бумажной книги.

Визуализация

Кино - это прежде всего визуальное искусство. После того, как мы с Мишей «подобрали ключи», он начал уделять большое значение тому, как это будет выглядеть. На встречу с продюсерами Миша пришел с презентацией из 150 слайдов, на которых были представлена не только «созданная» нами впоследствии полумифическая Москва, но даже идеи по костюмам. И такая визуализация завораживала и мне было намного легче писать.

Правила игры

В каждом своем сценарии я стараюсь в первые 15-20 минут сформулировать «правила игры», дать понять зрителю, что его ожидает. Я долго «бродил» по роману, чтобы выбрать сцену, которая бы послужила, выражаясь современным языком, «тизером». В конце концов я остановился на налете Маргариты на квартиру критика Латунского.

Роман Кантор Фото: Медиамакс

Вообще, когда я работаю над сценарием фильма, месяцы уходят на то, чтобы определить начало и конец. Когда эти точки обозначены, работать становится проще.

Никогда не снимаю для себя

Я никогда не снимаю фильмы «для себя». И в «Мастере и Маргарите» мы хотели получить не фильм-монолог, а фильм-диалог со зрителем, который будет пытаться нас понять.

Фото: Медиамакс

Я считаю, что фильмы надо заканчивать не на «выдохе», а на «вдохе». Думаю, что недосказанность, которая осталась в фильме, является одной из причин того, что многие пересматривают его дважды или трижды.

Фильм-предостережение

Я задумывал фильм-предостережение, но поскольку работа над ним по ряду причин затянулась, получилось так, что он стал фильмом-описанием.

Ближе к Булгакову, чем многие думают

Работая над сценарием и фильмом, я прочитал практически всего Булгакова и открыл для себя много нового. Например, пьесу «Последние дни», которую он написал в 1937 году для конкурса к 100-летию со дня смерти Пушкина. В этой пьесе Булгаков сделал гениальный для того времени ход - в посвященной Пушкину пьесе нет самого Пушкина. Фактически, Булгаков прибег к постмодернизму до дого, как это понятие появилось. Так что, в некотором смысле мы использовали его приемы, и я ближе к Булгакову, чем многие думают.

Записал Ара Тадевосян

Фотографии: Эмин Аристакесян