Сезар Гуэкян объединил Тони Айомми, Джимми Пейджа и Брайана Мэя

22 февраля Джимми Пейдж (Led Zeppelin), Тони Айомми (Black Sabbath) и сэр Брайан Мэй (Queen) приняли участие в открытии музыкального магазина Gibson Garage London, ставшим первым флагманскии магазином Gibson за пределами США.

Фото: Gibson

Но это новость была не единственной: Gibson объявила о начале партнерства с Джимми Пейджем.

«Мы считаем Джимми почетным послом гитар и первопроходцем в зарождении и развитии рока. Во многом именно Джимми несет ответственность за успех, постоянные инновации и эволюцию Gibson после «золотой эры». Мы благодарны ему за доверие и с нетерпением ждем начала этого грандиозного сотрудничества», - сказал Сезар Гуэкян, президент и генеральный директор Gibson.

«Когда я встретился с Сезаром, и он рассказал мне о своем видении будущего Gibson, я понял, что мне необходимо вовлечься. Пообщавшись с людьми, работающими на фабриках Gibson и проникшись царящим там духом, я убедился, что принял правильное решение, когда много лет назад выбрал гитары Les Paul Custom и Doubleneck», - сказал Джимми Пейдж.

Справа налево: Тони Айомми, Брайан Мэй, Джимми Пейдж, Сезар Гуэкян Фото: Dave Hogan

«Я провел прекрасный день на презентации Gibson Garage в Лондоне. Мой друг Сезар пригласил меня, Брайана Мэя и Джимми Пейджа. Это отличное место для гитаристов.

Был рад увидеть моих дорогих друзей Брайана Мэя и Джимми Пейджа. Мы классно провели время, поболтали о старых временах и о наших новых проектах», - сказал Тони Айомми.

«Gibson Garage London является местом, о котором мы все мечтали в молодости. Это магазин, где молодой музыкант почувствует себя желанным гостем и ему не будут говорить «не трогай», - сказал Брайан Мэй.