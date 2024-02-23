Сезар Гуэкян объединил Тони Айомми, Джимми Пейджа и Брайана Мэя

22 февраля Джимми Пейдж (Led Zeppelin), Тони Айомми (Black Sabbath) и сэр Брайан Мэй (Queen) приняли участие в открытии музыкального магазина Gibson Garage London, ставшим первым флагманскии магазином Gibson за пределами США.
Фото: Gibson
Но это новость была не единственной: Gibson объявила о начале партнерства с Джимми Пейджем.
«Мы считаем Джимми почетным послом гитар и первопроходцем в зарождении и развитии рока. Во многом именно Джимми несет ответственность за успех, постоянные инновации и эволюцию Gibson после «золотой эры». Мы благодарны ему за доверие и с нетерпением ждем начала этого грандиозного сотрудничества», - сказал Сезар Гуэкян, президент и генеральный директор Gibson.
«Когда я встретился с Сезаром, и он рассказал мне о своем видении будущего Gibson, я понял, что мне необходимо вовлечься. Пообщавшись с людьми, работающими на фабриках Gibson и проникшись царящим там духом, я убедился, что принял правильное решение, когда много лет назад выбрал гитары Les Paul Custom и Doubleneck», - сказал Джимми Пейдж.
Фото: Dave Hogan
«Я провел прекрасный день на презентации Gibson Garage в Лондоне. Мой друг Сезар пригласил меня, Брайана Мэя и Джимми Пейджа. Это отличное место для гитаристов.
Был рад увидеть моих дорогих друзей Брайана Мэя и Джимми Пейджа. Мы классно провели время, поболтали о старых временах и о наших новых проектах», - сказал Тони Айомми.
«Gibson Garage London является местом, о котором мы все мечтали в молодости. Это магазин, где молодой музыкант почувствует себя желанным гостем и ему не будут говорить «не трогай», - сказал Брайан Мэй.
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