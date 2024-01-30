5 и 6 февраля в Ереване пройдет спектакаль «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой

Ереван /Медиамакс/. 5 и 6 февраля на сцене Национального академического театра им. Сундукяна будет представлен спектакль «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой в главной роли.

Первоначально премьера постановки в Ереване планировалась на 26 сентября 2023 года года, но была перенесена в связи с трагическими событиями в Арцахе.

Организатором спектаклей является телеграм-канал «Киноклуб Ереван».

Билеты можно купить по ссылке: https://veniamin.am/.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Людмилы Улицкой. Режиссером выступила выпускница ГИТИСа и дважды лауреатка «Золотой маски» Марфа Горвиц, художником – Вера Мартынова.

Премьера спектакля состоялась в 2015 году, и за эти годы спектакль собрал многотысячные аншлаги по всему миру.

«Мой внук Вениамин» – смешная и в то же время трагическая история семейных отношений. Главная героиня Эсфирь живет воспоминаниями, традициями и порядками прошлого. Властная, привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает сыну правильную невесту, пока однажды не привозит из своего родного Бобруйска наследницу «проверенной» семьи. Но четкий план обустройства нового мира по старым порядкам рушится. Сын Эсфири навязанному браку противится, а привезенная невеста оказывается не той, кем казалась.

Классическое противостояние «отцов и детей» нанизано в спектакле на смешную и одновременно трогательную историю о материнской любви, способной как созидать, так и разрушать все вокруг.