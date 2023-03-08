В Ереване пройдет ретроспектива фильмов Андрея Тарковского

Ереван /Медиамакс/. Киноконцерн «Мосфильм» совместно со Шведским киноинститутом и Союзом кинематографистов Армении проводят в Ереване ретроспективу фильмов Андрея Тарковского.

Будет показано шесть отреставрированных фильмов режиссера: «Иваново Детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер» и «Жертвоприношение».

Все сеансы пройдут в Доме Кино - в самом большом кинозале Армении. После каждой картины состоится обсуждение и совместный разбор с кинокритиком Максимом Селезневым.

Все фильмы демонстрируются с субтитрами на армянском языке.

График показов и билеты доступны на сайте https://tarkovsky.am/rus.

Иваново детство

Детство 12-летнего Ивана закончилось в тот день, когда у него на глазах фашисты расстреляли мать и сестренку. Отец мальчика погиб на фронте. Оставшись сиротой, Иван уходит в воинскую часть и становится неуловимым разведчиком. Он с риском для жизни добывает для командования бесценные сведения о противнике. Но война есть война…

Андрей Рублев

Русь начала XV века. Страну раздирают княжеские междоусобицы. Набеги татар, голод и мор преследуют народ... В эту трагическую эпоху появляется на Руси великий живописец. Сведения о нем скудны и отрывочны. Лишь немногие творения гениального мастера дошли до нас. Авторы фильма стремились воссоздать духовный мир Андрея Рублева.

Солярис

На космическую станцию, изучающую планету Солярис, прибывает учёный-психолог Крис Кельвин. Его задача - разобраться в странных сообщениях, поступающих со станции. Поначалу ему кажется, ученые на станции сошли с ума, но потом он и сам становится жертвой наваждения: ему является его жена Хари, ранее покончившая с собой.

Зеркало

Герой картины мучительно боится потерять любовь и понимание близких людей: матери, любимой женщины, сына. И чувствует, что жизнь с каждым днем все дальше уводит их друг от друга. Пытаясь сохранить семью, он обращается памятью к самым сильным впечатлениям своего детства, стараясь в том, детском мировосприятии найти опору и оправдание своим сегодняшним переживаниям.

Сталкер

В некой запретной Зоне, по слухам, существует комната, где исполняются самые заветные желания. К этой комнате отправляются модный Писатель и авторитетный Профессор — каждый по своим причинам, о которых предпочитают не говорить. А ведет их туда Сталкер — проводник по Зоне — то ли юродивый, то ли апостол новой веры. Философский шедевр Андрея Тарковского.

Жертвоприношение

Чем надо пожертвовать, чтобы спасти мир от надвигающейся катастрофы? Своим имуществом, своим образом жизни, а может быть, своей жизнью? Что положит герой фильма на алтарь Всемогущего Творца, если последний, конечно, существует?!