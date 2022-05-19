В Ереване отметили 240-летие генерала Паскевича

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Ереване отметили 240-летие русского полководца Ивана Паскевича.

«Генерал сыграл огромную роль в истории Армении. Он командовал русскими войсками во время русско-персидской войны и благодаря его военному опыту и находчивости войска освободили Эриванскую крепость, которая считалась неприступной. За эту свою победу он получил титул графа Эриванского», - говорится в сообщении представительства Россотрудничества в Армении.

Выступая на мероприятии у бюста генерала Паскевича в ереванском районе Норагюх, представитель Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов сказал:

«Сегодня мы отмечаем 240-летие настоящего русского офицера Паскевича. Иван Фёдорович чувствовал, что армяне – братский народ, за землю которого он боролся, не страшась сложить голову на поле боя. Конечно, многие армяне знают, что Эриванская крепость была освобождена благодаря Ивану Паскевичу, но мало кто знает, что и Армянская область была образована его стараниями. Русский полководец активно занимался вопросами благоустройства края. Его очень беспокоило положение армян. И этот памятник – лишь малая дань, которую мы можем воздать истинному герою».

По инициативе посольства РФ и представительства Россотрудничества 1 октября состоятся мероприятия, приуроченные к 195-летию освобождения Эриванской крепости. В частности, планируются открытие барельефа полководца и показ спектакля «Горе от ума» на территории бывшей крепости, где состоялся премьерный спектакль пьесы, организованный русскими офицерами.