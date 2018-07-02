exclusive
2534 просмотров

Июньский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ


Араик Арутюнян
Араик Арутюнян

Фото: Photolure

Фото: Медиамакс


Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в июне 2018 года.

По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых освещаемых министров выглядит так:

1. Министр образования и науки Араик Арутюнян: 3159 публикаций.

2. Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян: 1773 публикации.

3. Министр обороны Давид Тоноян: 1424 публикации.

Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:

1. Вице-премьер Мгер Григорян: 192 публикации.

2. Министр охраны природы Эрик Григорян: 161 публикация.

3. Министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян: 137 публикаций.

Фото: Медиамакс


Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.

Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за июнь доступны в нижеприведенной таблице.

 

Министр

Позитивная

Нейтральная

Негативная

Зограб Мнацаканян

266

303

12

Араик Арутюнян

148

358

26

Давид Тоноян

161

202

6

Арарат Мирзоян

65

249

2

Мане Тандилян

63

247

2

Арсен Торосян

127

109

6

Сурен Папикян

92

133

11

Тигран Авинян

48

153

21

Артак Зейналян

84

128

6

Арцвик Минасян

33

165

4

Лилит Макунц

91

91

0

Артур Ванецян

34

137

4

Грачья Ростомян

106

69

0

Валерий Осипян

36

120

8

Атом Джанджугазян

30

132

1

Артур Григорян

106

38

0

Артур Хачатрян

75

54

3

Мхитар Айрапетян

32

72

9

Ашот Акопян

39

36

0

Эрик Григорян

20

25

6

Мгер Григорян

11

17

0

Левон Ваградян

5

10

5



Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Июль 2, 2018 13:55
Июньский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Политика | Июль 2, 2018 13:21
Борьба с коррупцией будет продолжительной, заявил премьер

Армия и Полиция | Июль 2, 2018 12:06
МИД Армении: Наша армия в поддержке не нуждается
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe