Июньский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в июне 2018 года. Фото: Медиамакс
По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых освещаемых министров выглядит так:
1. Министр образования и науки Араик Арутюнян: 3159 публикаций.
2. Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян: 1773 публикации.
3. Министр обороны Давид Тоноян: 1424 публикации.
Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:
1. Вице-премьер Мгер Григорян: 192 публикации.
2. Министр охраны природы Эрик Григорян: 161 публикация.
3. Министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян: 137 публикаций.
Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.
Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за июнь доступны в нижеприведенной таблице.
Фото: Медиамакс
Министр
Позитивная
Нейтральная
Негативная
Зограб Мнацаканян
266
303
12
Араик Арутюнян
148
358
26
Давид Тоноян
161
202
6
Арарат Мирзоян
65
249
2
Мане Тандилян
63
247
2
Арсен Торосян
127
109
6
Сурен Папикян
92
133
11
Тигран Авинян
48
153
21
Артак Зейналян
84
128
6
Арцвик Минасян
33
165
4
Лилит Макунц
91
91
0
Артур Ванецян
34
137
4
Грачья Ростомян
106
69
0
Валерий Осипян
36
120
8
Атом Джанджугазян
30
132
1
Артур Григорян
106
38
0
Артур Хачатрян
75
54
3
Мхитар Айрапетян
32
72
9
Ашот Акопян
39
36
0
Эрик Григорян
20
25
6
Мгер Григорян
11
17
0
Левон Ваградян
5
10
5
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
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