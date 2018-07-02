Июньский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в июне 2018 года.



По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых освещаемых министров выглядит так:



1. Министр образования и науки Араик Арутюнян: 3159 публикаций.



2. Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян: 1773 публикации.



3. Министр обороны Давид Тоноян: 1424 публикации.



Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:



1. Вице-премьер Мгер Григорян: 192 публикации.



2. Министр охраны природы Эрик Григорян: 161 публикация.



3. Министр спорта и по делам молодежи Левон Ваградян: 137 публикаций.

Фото: Медиамакс

Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.



Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за июнь доступны в нижеприведенной таблице.





Министр Позитивная Нейтральная Негативная Зограб Мнацаканян 266 303 12 Араик Арутюнян 148 358 26 Давид Тоноян 161 202 6 Арарат Мирзоян 65 249 2 Мане Тандилян 63 247 2 Арсен Торосян 127 109 6 Сурен Папикян 92 133 11 Тигран Авинян 48 153 21 Артак Зейналян 84 128 6 Арцвик Минасян 33 165 4 Лилит Макунц 91 91 0 Артур Ванецян 34 137 4 Грачья Ростомян 106 69 0 Валерий Осипян 36 120 8 Атом Джанджугазян 30 132 1 Артур Григорян 106 38 0 Артур Хачатрян 75 54 3 Мхитар Айрапетян 32 72 9 Ашот Акопян 39 36 0 Эрик Григорян 20 25 6 Мгер Григорян 11 17 0 Левон Ваградян 5 10 5





Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.