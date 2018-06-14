В Москве открылся бюст маршалу Бабаджаняну

Ереван /Медиамакс/. При участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве сегодня открылся бюст главному маршалу бронетанковых войск, герою СССР Амазаспу Бабаджаняну.

Согласно сообщению правительства, автором бюста является Ашот Тадевосян.



«Великий сын армянского народа проявил преданность и героизм от Курского сражения до битвы за Берлин, став одним из знаменитых бронетанковых маршалов. Бабаджанян сражался не обычным способом, не количеством, а умом»,- заявил Никол Пашинян.



По словам премьер-министра, то обстоятельство, что в музее открывается памятник маршалу Бабаджаняну и ранее здесь был установлен бюст маршалу Баграмяну, свидетельствует о том, что Армения и Россия передают память о них из поколения в поколение.



«Великая Отечественная война была тяжелым испытанием для народов Советского Союза, в том числе - для армянского. С фронта не вернулся каждый второй армянин, призванный в армию, в том числе мой дед, чье имя и фамилию я ношу. Наш долг – сохранить и предать молодому поколению историю об этом неописуемом героизме»,- заявил премьер-министр.



Ранее в рамках визита в Россию премьер-министр посетил Кафедральный собор Преображения Господня Ново-Нахиджеванской и Российской Епархии Армянской Апостольской церкви.



Он побывал в музее Тапан, посетил расположенную на территории храмового комплекса семинарию имени Св. Григора Нарекаци, которая начнет функционировать с сентября.