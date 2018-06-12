Президент Армении поздравил Путина с Днем России

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.

«Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника – Дня России.



Глубокие корни взаимоотношений наших народов, которые основаны на прочных связях многовековой дружбы, доверии и взаимопомощи, сегодня способствуют расширению двустороннего союзнического сотрудничества Армении и России.



Уверен, что опережающее развитие многосторонних межгосударственных отношений в дальнейшем также будет исходить из основных интересов наших народов и стран, будет способствовать обеспечению региональной и международной безопасности»,- говорится в послании.