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Президент Армении поздравил Путина с Днем России


Президент Армении Армен Саргсян
Президент Армении Армен Саргсян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.

«Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника – Дня России.

Глубокие корни взаимоотношений наших народов, которые основаны на прочных связях многовековой дружбы, доверии и взаимопомощи, сегодня способствуют расширению двустороннего союзнического сотрудничества Армении и России.

Уверен, что опережающее развитие многосторонних межгосударственных отношений в дальнейшем также будет исходить из основных интересов наших народов и стран, будет способствовать обеспечению региональной и международной безопасности»,- говорится в послании.

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