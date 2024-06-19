«У Армении нет моральных оснований сомневаться в искренности Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление министерства иностранных дел Армении от 19 июня.

«Возмутительно, что Армения, которая не признает никаких границ, представляет военные позиции, на которых спустя 30 лет дислоцировались азербайджанские солдаты, как территории деревень, принадлежащих Армении, и обвиняет Азербайджан в оккупации», - заявил азербайджанский дипломат.

«Основным условием подписания реального и прочного мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прекращение продолжающихся территориальных претензий к Азербайджану, закрепленных в многочисленных правовых и политических документах этой страны, во главе с Конституцией, которая прямо ссылается на Акт независимости Армении, призывающий к «объединению Армении и Нагорного Карабаха»», - заявил Айхан Гаджизаде.

«У Армении нет моральных оснований сомневаться в искренности азербайджанской стороны в мирном процессе. Мы еще раз заявляем, что коварная политика Армении, направленная на создание новой напряженности в регионе, препятствование миру и стабильности, не принесет результатов. Вместо провокаций и политических манипуляций против Азербайджана армянская сторона должна не на словах, а на деле соблюдать международные обязательства и способствовать мирному процессу», - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана.

МИД Армении заявил сегодня, что «реакция официального Баку на военно-техническое сотрудничество между Арменией и Францией вызывает недоумение».

В заявлении МИД говорилось, что «иметь боеспособную армию, вооруженную современной техникой, является суверенным правом любой страны».

«Практика Азербайджана прогнозировать региональную эскалацию при каждом удобном случае заставляет задуматься и подтверждает анализ экспертов ряда аналитических центров о том, что Азербайджан сделает все, чтобы сорвать процесс заключения мирного соглашения с Арменией с целью развернуть новую агрессию по окончании саммита COP29, который состоится в Баку в ноябре 2024 года. Обращаем внимание международного сообщества на это, а также на тот факт, что предложение официального Еревана заключить мирное соглашение в течение одного месяца осталось без ответа со стороны официального Баку»,- говорилось в заявлении МИД Армении.