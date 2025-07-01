В Москве заявили о «сознательных шагах Азербайджана по демонтажу отношений»

Ереван /Медиамакс/. Попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России.

Об этом говорится в сообщении МИД России о вызове посла Азербайджана.

«В ходе встречи с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным послу был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений. В их числе – отмена мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, развязанная в азербайджанских СМИ с подачи властей русофобская кампания, возмутительные, неприемлемые действия азербайджанских правоохранительных органов против российского информагентства «Спутник Азербайджан» и его сотрудников, отмена в республике всех культурных мероприятий с участием исполнителей из России, в том числе детских творческих коллективов.

Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов.

Было подчеркнуто, что предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия осуществлялись в полном соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в т.ч. против граждан Азербайджана.

По информации компетентных органов, попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России. Подробную информацию на этот счет представил Следственный Комитет Российской Федерации».