Песков: задержание в Баку наших журналистов не соответствует духу отношений

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что задержание в Баку российских журналистов не соответствует духу двусторонних отношений.
«Речь идет именно о журналистах. И, конечно, подобные меры в отношении представителей СМИ абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам, духу и характеру российско-азербайджанских отношений», - эти слова Пескова приводит ТАСС.
30 июня МВД Азербайджана заявило о задержаании главы Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не получали.
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