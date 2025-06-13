Apricot Rally 2025: фанаты Harley-Davidson снова в Армении

12 июня 2025 года в Hard Rock Café Yerevan стартовал второй «Apricot Rally» - единственный в Армении тематический фестиваль, посвященный Harley-Davidson.

Фото: Медиамакс

Организатором «Apricot Rally» выступает первый официальный клуб Harley Owners Group (H.O.G.) в Армении - Mount Ararat Chapter. В этом году фестиваль собрал около 180 участников из более чем 15 мотоклубов, которые проедут маршрутом Ереван-Севан-Дилижан.

Фото: Медиамакс

По словам основателя фестиваля Григория Арутюняна, идея родилась более пяти лет назад по инициативе нескольких мотоциклистов, желавших создать в Армении культуру и сообщество вокруг Harley-Davidson.

Григорий Арутюнян Фото: Медиамакс

«Поначалу инициатива казалась очень рискованной - в Армении мотокультура была слабо развита, владельцев Harley было немного. Но мы решили основать Mount Ararat Chapter как часть всемирной сети Harley Owners Group», - рассказывает он.

Фото: Медиамакс

Одним из важнейших принципов группы является социальная связь. «Это не просто езда на мотоцикле. Это доверие, дружба и общие ценности», - объясняет Григорий.

Фото: Медиамакс

Название «Apricot Rally», выбранное членами Mount Ararat Chapter, также связано с армянской символикой. «Арарат присутствует в нашем логотипе, а абрикос - часть нашей идентичности. Июнь - сезон абрикосов, и наш фестиваль сопровождают абрикосы и армянское гостеприимство», - отмечает Григорий.

Фото: Медиамакс

Если в первом фестивале участвовало около 120 человек и 45 мотоциклов Harley, то в этом году зарегистрировались 179 участников с примерно 80 мотоциклами.

Фото: Медиамакс

«Мы учли недочеты прошлого года. На этот раз постарались проявить более профессиональный подход – выстроить более четкий маршрут, обеспечить техническую поддержку», - рассказывает Григорий Арутюнян.

Фото: Медиамакс

В фестивале участвуют мотоциклисты из России, Беларуси и Грузии.

Сергей, приехавший из России, в Армении впервые. Он приехал по совету друзей и уже успел получить хорошие впечатления.

Фото: Медиамакс

Сергей ездит на мотоцикле уже 30 лет, участвовал в фестивалях в разных частях мира - в Америке, Африке, Европе и России.

«Дороги здесь приятные - есть повороты, но не слишком крутые, асфальт качественный. Получаю удовольствие от езды», - отмечает он.

Сергей говорит, что благодаря мотоциклу Harley в его жизни появились сотни хороших людей. «Мы любим друг друга, а мотоцикл - это связующее звено», — улыбается он.

Фото: Медиамакс

Иван Шихмин вместе с женой приехал в Армению из Краснодара. Для Ивана в подобных фестивалях важно общение. «Мы встречаемся со старыми друзьями, знакомимся с новыми людьми», - рассказывает он.

Фото: Медиамакс

«Мотоцикл - это не просто транспорт», — подчеркивает он. «Это хобби, которое дает душевный покой. А также это своеобразный фильтр при знакомстве с людьми. На эти фестивали мы часто приезжаем всей семьей. На этот раз детей с нами нет, но когда дорога короткая, мы берем их с собой. Для нас это уже семейная традиция», — говорит Иван.

Григорий Арутюнян Фото: Медиамакс

Цель организаторов - сделать «Apricot Rally» регулярным международным фестивалем. «Хотим, чтобы Армения стала тем местом, где хотя бы раз в год собираются поклонники Harley-Davidson из разных стран», - говорит Григорий Арутюнян.

Спонсорами и партнерами «Apricot Rally 2025» выступили Ереванский коньячный завод, винный завод «Араташен» и пивной завод «Dargett».

Астхик Ованнесов

Фото: Агапе Григорян