В Турции пишут о «расколе» в Армянской церкви

Ереван /Медиамакс/. На сайте турецкого Анатолийского агентства опубликована статья преподавателя кафедры политологии и международных отношений Стамбульского университета Гелишим Кейсуке Вакидзака, который «анализирует трансформацию армянской политической идентичности и противостояние между церковью и государством на фоне попытки государственного переворота и сближения Еревана с Западом».

«Во внешней политике Армения дистанцируется от России и Ирана, укрепляя связи с Турцией и Западом, что делает необходимым институциональное переосмысление государственного устройства. Россия воспринимает это как угрозу своему влиянию на Южном Кавказе.

На фоне продолжающейся секуляризации Эчмиадзин остался последним оплотом прежнего статуса-кво. Конфликт между патриархатом и правительством сохраняется, особенно на фоне интеграции Армении в западные структуры.

Патриархат оказывает влияние не только в Ереване, но и в Киликии, Иерусалиме и Стамбуле, продолжая открыто поддерживать оппозицию и делать заявления, подрывающие трехсторонний процесс нормализации между Турцией, Арменией и Азербайджаном», - пишет автор.

«Церковь, долгое время претендовавшая на политическую роль, не предложила конкретных решений ни экономических, ни социальных, ни политических проблем.

В результате, ее авторитет снижается как в Армении, так и среди диаспоры. Некоторые члены церковного руководства начинают отходить от линии Эчмиадзина, и в структуре Армянской церкви наметился раскол», - утверждает Кейсуке Вакидзака.