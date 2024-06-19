МИД Армении: Азербайджан может начать новую агрессию после ноября

Ереван /Медиамакс/. МИД Армении заявил сегодня, что «реакция официального Баку на военно-техническое сотрудничество между Арменией и Францией вызывает недоумение».

В заявлении МИД говорится, что «иметь боеспособную армию, вооруженную современной техникой, является суверенным правом любой страны».

«Армения признает территориальную целостность и нерушимость границ всех своих соседей. Армения и Азербайджан на самом высоком уровне договорились о том, что они признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Армения придерживается этого принципа и не имеет притязаний за пределами своей международно признанной территории, составляющей 29 743 квадратных километров. Армения доказала свой подход на практике посредством инициативы осуществить делимитацию в Тавушском регионе Армении. Мы призываем Азербайджан положить конец оккупации жизненно важных территорий более 30 сел Армении.

Практика Азербайджана прогнозировать региональную эскалацию при каждом удобном случае заставляет задуматься и подтверждает анализ экспертов ряда аналитических центров о том, что Азербайджан сделает все, чтобы сорвать процесс заключения мирного соглашения с Арменией с целью развернуть новую агрессию по окончании саммита COP29, который состоится в Баку в ноябре 2024 года. Обращаем внимание международного сообщества на это, а также на тот факт, что предложение официального Еревана заключить мирное соглашение в течение одного месяца осталось без ответа со стороны официального Баку»,- говорится в заявлении МИД Армении.

Напомним, что в рамках рабочего визита во Францию на этой неделе министр обороны Сурен Папикян Армении провел встречи с представителями ряда военно-промышленных компаний, были достигнуты договоренности и подписаны контракты. Между министерством обороны Армении и французской военно-промышленной компанией KNDS подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

18 июня министерство обороны Азербайджана, комментируя соглашение между Арменией и Францией о продаже самоходных артиллерийских установок CAESAR, заявило, что Париж «поддерживает армянский реваншизм» и «ведет регион к новой войне».