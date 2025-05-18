Прощание с Арманом Григоряном: «репортаж» 14-летнего мальчика из 1990 года

15 мая ушёл из жизни художник, идейный лидер и член инициативной группы авангардистcкого движения «3-й этаж» Арман Григорян. Я не был знаком с ним, но всегда хотел познакомиться. В начале 1990-х я был молод и застенчив и не решался на такой шаг, а потом - слишком занят повседневной работой.



Как и многие, я был уверен, что «когда-нибудь» предоставиться возможность пообщаться с Арманом Григоряном, забывая удивительные слова Джона Леннона о том, что «жизнь - это то, что происходит с нами, пока мы строим совсем другие планы».



Вчера я заметил, что 13 апреля Арман Григорян разместил на своей странице в фейсбуке Pictures of Home - мою любимую песню Deep Purple, и подумал, какие же интересные беседы мы могли бы вести. А потом я вдруг, что первый и единственный раз, когда я находился рядом с Арманом Григоряном, сопровождался музыкой Deep Purple. Это было 35 лет назад, когда он был 30-летним «дядей», а я - 14-летним мальчиком.





Арман Григорян

Фото: Эдуард Багратуни



Я помнил, что 35 лет назад я что-то написал об этой встрече, но не был уверен, что найду в своих архивах. Поискал и нашел.



Получается, дань уважения Арману Григоряну я отдал еще 35 лет назад - только настоящий художник и его друзья (автором описанного ниже произведения на раскладушках является Ара Овсепян) могли так тронуть 14-летнего подростка.



В 1990 году я учился в русской школе имени Пушкина в классе с гуманитарным уклоном. Наш учитель русского языка и литературы Марк Григорян раз в неделю проводил урок свободного творчества, предлагая нам писать то, что чувствуем. Не было бы Марка, не было бы и того пропитанного нон-конформизмом текста, который вы сейчас прочтете.



Поскольку у меня никогда не было приятеля по имени Вадик, думаю, что на выставке я был один, а присутствие одноклассника выдумал, чтобы придать «рассказу» больше «драматизма».



***



Кайф! (что-то вроде репортажа с выставки)



Позавчера я был на авангардной выставке. Вот это - да! Вообще, я сам с головы до ног авангардист. И дело не только в том, что я немножко рисую абстрактно и пишу сюрреалистические бредни.



С детских лет мне было интересно, что один рисует дерево в виде простого вертикально стоящего бревна с разветвлениями, а другой - большое напряженное размашситое пятно, и у него это тоже дерево!



Вокруг говорят, что то, что пишет Хармс - глупо и бессмысленно, а я многозначительно улыбаюсь. Куда уж им до истинного понимания литературы абсурда. Абсурд тоже надо уметь изображать и не каждому это дано (это я тем говорю, кто считает, что писать и рисовать «такую мазню» может каждый).



Так, значит, как я попал на выставку. Последнего урока, алгебры, кажется, не было, а тащиться домой было не в кайф и мы с Вадиком (приятелем) пошли шататься по городу. Определенно мы никуда не шли, просто культурно гуляли. Проходим мы рядом с кинотеатром «Москва», вдруг вижу какая-то интересная выставка. Ну и зашли.







Название группы художников, авторов выставки - «Вандал»! Хорошо придумали, правда? Да, эта выставка - акт вандализма по отношению к примерным дядькам и теткам, которые любят Илью Глазунова.



Перед входом в зал на рваном холсте намелёвано - Третий этаж. Вероятно, название выставки. И она для тех, чьи мысли горды и свободны, а не для тех, кто брюзжит и копошится на своем первом, сейсмостойком этаже.



Начало я оценил бы на пять. Посмотрим, что будет дальше.



В фойе большие (на всю стену) фотографии художников. В зале, у самого входа стоит видик. Люди около него уже оказались живыми копиями фотографий. А что, если познакомиться? Ладно, сперва посмотрим выставку, а потом, в зависимости от впечатления...



А кто это на экране? Знакомое лицо, но не врубаюсь что-то... Ну ладно, поехали...



Первые несколько картин понравились, но не очень, просто я в первый раз на такой выставке, и не вполне соображал, что к чему. А вдобавок ко всему, шибко просвещенный Вадик начал выступать, что вся эта выставка - плагиат, что все это он видел в альбомах Кандинского, Малевича... А мне, честно говоря, все равно, ведь я впервые сталкиваюсь с этим искусством так близко!!!



Да, восторга пока нет, но есть чувство, что все еще впереди.



Но мы ходили, ходили и особого восхищения я не испытывал и утешал себя мыслью, что ничего, первый блин комом. С художниками познакомиться, что ли? Да, ладно... (такое настроение было пессимистическое). Как мне надоел этот Вадик, не хочет ли он пойти домой и поучить, например, историю, а то пристал... Ну, ладно, сейчас сядем тут прямо на ступеньках и малость посмотрим видик.



Совсем весело – смотреть видике вместе с Вадиком! Что же это за группа?! Постойте, да я же эти аккорды чуть ли не во сне слышу! «Дым над водой»! Это же «ДИП ПЁРПЛ»!! Нет, день сегодня все-таки удачный!







Художников, вероятно удивила наглость, с которой мы плюхнулись на ступеньки и стали смотреть их кассету. Но промолчали. Поняли наверное, что я свой! Там стояли стенды с манифестом сюрреализма Андре Бретона и собственным манифестом группы ВАНДАЛ. Приходили всякие люди, изучали манифесты и загораживали нам экран, другими словами, ломали кайф. Стариков тут - уйма! Заходят, бегло просматривают залы и уходят горько морщась, жалея о потерянных сорока копейках. (А нам удалось задарма проскочить). Старики, хватит, а! Вадик молчи, ради Бога, достал уже! Знаете, что он делает? Читает мне наизусть статью из «Ровесника» о хард-роке. Надо же додуматься, читать статью, когда на экране - живое воплощение харда.







Вообще вокруг меня витали такие вот фразы (цитирую):



- Понятие «хард-рок» настолько всеобьемлющее, что многие не видят разницы между собственно рок-музыкой и этим, одним из ее наиболее массовых и популярных ответвлений... (ВАДИК)



- Дым над водой ...(ЯН ГИЛЛАН)



- Вадик, заткнись, дай послушать (Я)



- Как можно разрешать этим ... проводить выставки. Потом удивляются, что растет число изнасилований... Вот увидит какой-нибудь юнец эту картину с голой бабой и захочет такую же. А за красивые глаза ему никто не даст, вот он ночью в подъезде и трахнет её ...(СТАРИКИ ВОРЧАТ)



- Композиции в стиле хард-рок вызывают субъективное ощущение тяжести, достигаемое за счет выделения ритм-секции на передний план (ВАДИК)



- И огонь в небе (ЯН ГИЛЛАН)



- Давить надо этих авангардистов, как Никита в Манеже давил...(СТАРИКИ)



- Заткнитесь все, не ломайте мне кайф! (Я)



Я там чуть с ума не сошел!!! Потом пошла «Странная женщина». И тут что-то со мной случилось. Помните, у меня было чувство, что все еще впереди, так вот это «всё» начиналось! Перед глазами возникла одна из самых ярких работ. Не могу удержаться и описываю её!



(Сперва буду описывать цвета каждой картины, а потом мои соображения, навеяннные песней. Работа состоит из пяти раскладушек, скрепленных цепями. Все чувства, которые буду описывать, зарождаются на этих, дико размалеванных раскладушках).



1 раскладушка называется ПОДОЗРЕНИЕ. Общий фон темный, внизу небольшое желтое пятно. Странная девушка хочет учиться в худ. колледже. Но бабок нет, и приходится начать продавать свое тело... Странная девушка замечает, что один из клиентов ходит к ней слишком часто Как это не невероято, ей кажется, что он влюблен в неё, но она ничего не знает о нем. Сомнения не дают ей покоя, но странная девушка склона думать о нём только хорошее...



2 раскладушка называется ТЕРПЕНИЕ. В центре - темное пятно, но серо-желтые полосы делают общий фон светлее. Во время очередного акта любви девушка осознает, что сама постепенно начинает тянуться к нему. Она терпит любовь, но что-то пока мешает ей полностью открыться. Где-то в глубине - красные мазки – яркие и напряженные.







3 раскладушка называется ЛЮБОВЬ. Наверху в центре бело-голубое большое пятно, а чуть правее - маленькое синее. Внизу букет черно-зеленых полос, стремящихся дотянуться до бело-голубого пятна. От этого букета текут жирные черные капли. Странная девушка искушение полюбила парня, но ощущение того, что она проститутка, не дает ее покоя. Все «коллеги» зло смеются: «Шлюха, а влюбилась!».Любовь кажется ей безрассудством, но она ничего не может с собой поделать. Она кончает со своим прошлым и они начинают ЖИТЬ!



4 раскладушка называется НЕНАВИСТЬ. Огромное черное пятно стекает на всем протяжении раскладушки. После него - ярко красная черта, а за ней зеленые пятна. Парень бросает девушку на несколько длинных недель, ей не на что жить, она возвращается к старому ремеслу, чтобы выжить до его возвращения. Вернувшись, он говори ей самые черные слова и уходит в ночь... Любовь кончилась...



5 раскладушка называется ОТВРАЩЕНИЕ. Общий серый фон, а а нем желтые пятна с черными прогалинами. Через несколько парень приходит и валяясь у нее в ногах, просит прощения. Он вызывает у странной девушки чувство отврещения. Она горда и прогоняет его...



Я понял эту работу!!! С помощью песни!!! Это же полный кайф! И никто не помешал!

КАЙФ!



1990 год.



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.