Армения и Азербайджан договорились о начале процессе делимитации границы

Ереван /Медиамакс/. МИД Армении распространил сегодня сообщение для СМИ по итогам восьмой встречи государственных комиссий по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

В нем говорится:

«19 апреля 2024 года на границе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, под председательством вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, состоялась восьмая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

В ходе встречи комиссии договорились о нижеследующем:

На начальном этапе процесса делимитации, Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганис Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейримли (АР) и Беркабер (РА) - Кызыл Гаджилы (АР), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

Постановили, что описание данных отрезков линии границы будет составлено с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности, которое будет оформлено соответствующим Протоколом-описанием, который должен быть согласован и подписан Сторонами в срок до 15 мая 2024 года.

Согласовали, что Стороны обратятся к своим Правительствам с целью принятия мер для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных отрезках линии границы. Также согласовали, что до полного завершения процесса делимитации, указанные в Протоколе-описании отрезки линии границы будут считаться делимитированными.

Параллельно условились завершить работу по согласованию проекта Положения совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в срок до 1 июля 2024 года и приступить к процессу внутригосударственных согласований и утверждения Положения в порядке и в соответствии с требованиями законодательств государств Сторон.

Стороны договорились, что в процессе делимитации будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года. Стороны также условились зафиксировать данный базовый принцип в проекте Положения (если в дальнейшем в Соглашении об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой будет установлено иное, то соответствующий пункт Положения будет приведен в соответствие с принципами, установленными данным Соглашением).

Договорились, после утверждения Сторонами Положения, согласовать очередность и продолжить процесс делимитации всех остальных участков границы, в том числе по вопросам анклавов и эксклавов.

По результатам встречи был подписан протокол. Решили согласовать дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке».