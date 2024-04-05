Турция призвала США и ЕС не делать Кавказ «зоной соперничества» - Mediamax.am

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Турция призвала США и ЕС не делать Кавказ «зоной соперничества»


Фото: hurimg.com


Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Турции заявило, что предстоящая 5 апреля в Брюсселе трехсторонняя встреча между Арменией, США и ЕС «подорвет нейтральный подход, который должен быть основой для решения сложных проблем в регионе».

«Эта инициатива, исключающая Азербайджан, откроет путь к превращению Южного Кавказа в зону геополитического соперничества, а не служения миру», - говорится в заявлении МИД Турции.

 

В документе отмечается, что в условиях, когда «историческая возможность» достижения мира и стабильности в регионе очень близка, «еще более важно, чтобы третьи стороны, особенно внерегиональные акторы, придерживались справедливого и беспристрастного подхода и тщательно избегали нанесения ущерба процессу».

 

МИД Турции призвал «третьи страны учитывать параметры региона и соблюдать равную дистанцию со сторонами конфликта».

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