Столтенберг призвал Армению и Азербайджан установить прочный мир - Mediamax.am

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Столтенберг призвал Армению и Азербайджан установить прочный мир


Фото: https://absatz.media/


Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Баку призвал Азербайджан и Армению установить прочный мир.

«Приятно встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Азербайджан является давним партнером НАТО, и я с нетерпением жду дальнейшего укрепления этого партнерства.

 

Мир и стабильность на Южном Кавказе важны для безопасности в более широком смысле. Я призываю Азербайджан и Армению воспользоваться возможностью для установления прочного мира», - написал он.

 

После визита  в Азербайджан Йенс Столтенберг посетит Грузию и Армению.

 

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