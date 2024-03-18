Столтенберг призвал Армению и Азербайджан установить прочный мир

Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Баку призвал Азербайджан и Армению установить прочный мир.
«Приятно встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Азербайджан является давним партнером НАТО, и я с нетерпением жду дальнейшего укрепления этого партнерства.
Мир и стабильность на Южном Кавказе важны для безопасности в более широком смысле. Я призываю Азербайджан и Армению воспользоваться возможностью для установления прочного мира», - написал он.
После визита в Азербайджан Йенс Столтенберг посетит Грузию и Армению.
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