Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции обсуждают в Баку «новую реальность»

Ереван /Медиамакс/. В Баку проходит трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.
Выступая сегодня на открытии встречи, глава МИД Азерайджана Джейхун Байрамов заявил:
«Наше сотрудничество играет большую роль с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Азербайджан, Грузия и Турция являются надежными партнерами. Исторические изменения, произошедшие в последние годы в регионе, являются результатом восстановления Азербайджаном территориальной целостности».
Байрамов отметил, что «новая реальность в регионе обещает новые перспективы с точки зрения использования его потенциала».
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