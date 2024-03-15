Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции обсуждают в Баку «новую реальность» - Mediamax.am

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Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции обсуждают в Баку «новую реальность»


Фото: https://azertag.az/


Ереван /Медиамакс/. В Баку проходит трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.

Выступая сегодня на открытии встречи, глава МИД Азерайджана Джейхун Байрамов заявил:

 

«Наше сотрудничество играет большую роль с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Азербайджан, Грузия и Турция являются надежными партнерами. Исторические изменения, произошедшие в последние годы в регионе, являются результатом восстановления Азербайджаном территориальной целостности».

 

Байрамов отметил, что «новая реальность в регионе обещает новые перспективы с точки зрения использования его потенциала».

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