США и Турция обсудили перспективы мира на Южном Кавказе

Ереван /Медиамакс/. Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл и замминистра иностранных дел Турции Бураком Акчапар обсудили на встрече в Вашингтоне вопросы достижения мира на Южном Кавказе.

«Они обсудили пути дальнейшего расширения стратегического сотрудничества США и Турции согласно региональным и глобальным приоритетам. Кэмпбелл и Акчапар уделили особое внимание вопросам экономического сотрудничества в Центральной Азии, достижения мира на Южном Кавказе и других возможностях совместной работы в Азии и за ее пределами», - говорится в сообщении Госдепартамента США.