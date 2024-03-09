США и Турция обсудили перспективы мира на Южном Кавказе - Mediamax.am

142 просмотров

США и Турция обсудили перспективы мира на Южном Кавказе


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл и замминистра иностранных дел Турции Бураком Акчапар обсудили на встрече в Вашингтоне вопросы достижения мира на Южном Кавказе.

«Они обсудили пути дальнейшего расширения стратегического сотрудничества США и Турции согласно региональным и глобальным приоритетам. Кэмпбелл и Акчапар уделили особое внимание вопросам экономического сотрудничества в Центральной Азии, достижения мира на Южном Кавказе и других возможностях совместной работы в Азии и за ее пределами», - говорится в сообщении Госдепартамента США.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Март 9, 2024 09:01
США и Турция обсудили перспективы мира на Южном Кавказе

Общество | Март 8, 2024 10:15
Роман Кантор: Я ближе к Булгакову, чем многие думают

Объяснение | Март 7, 2024 13:22
4 вопроса и ответа о российских пограничниках в Армении
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024