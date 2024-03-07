Иран призывает «не искать безопасности за пределами региона»

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил на встрече со своим армянским коллегой Суреном Папикяном, что «кавказский регион не должен стать полем конкуренции для других».

Как сообщает иранское агентство IRNA, об этом иранский министр заявил на встрече, состоявшейся в Тегеране.

«Поиски безопасности за пределами региона имеют противоположный эффект, превращая регион в место конфликта и создавая новые проблемы для регионального мира и стабильности».

В заявлении минобороны Армении говорится, что на встрече обсуждался текущий ход сотрудничества в сфере обороны и перспективы развития.

«Министры обменялись идеями по международным и региональным вопросам, подтвердили свои позиции по установлению долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе», - говорится в сообщении.