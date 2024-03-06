Михаил Мишустин проведет переговоры в Азербайджане

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит сегодня Азербайджан с двухдневным визитом.

Запланированы встреча Михаила Мишустина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с премьер-министром Али Асадовым, говорится в сообщении правительства Российской Федерации.

На встречах планируется рассмотреть комплекс вопросов развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной областях.