Михаил Мишустин проведет переговоры в Азербайджане

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит сегодня Азербайджан с двухдневным визитом.
Запланированы встреча Михаила Мишустина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и переговоры с премьер-министром Али Асадовым, говорится в сообщении правительства Российской Федерации.
На встречах планируется рассмотреть комплекс вопросов развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, особое внимание будет уделено продвижению совместных проектов в энергетической, транспортной, промышленной областях.
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