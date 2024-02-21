Эрдоган призвал Армению оценить процесс «сквозь призму долгосрочной стратегической перспективы»

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «подписание соглашения о долгосрочном мире между Азербайджаном и Арменией станет новым источником надежды для мира и стабильности как в нашем регионе, так и во всем мире».

Эрдоган заявил об этом 19 февраля в заявлении по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В этом процессе мы действуем сообща, плечом к плечу с Азербайджаном. После завершения оккупации Карабаха открылось окно исторической возможности для долгосрочного мира в нашем регионе. Очень важно, чтобы это окно возможностей не закрылось. Уверен, что Армения должна оценить этот процесс сквозь призму долгосрочной стратегической перспективы. Мы призываем третьи стороны вложить в процесс конструктивный вклад, а не отравлять его. Пользуясь случаем, хочу выразить надежду, что события, произошедшие несколько дней назад на границе двух стран, больше не повторятся», - сказал президент Турции.

Ильхам Алиев в своем заявлении отметил, что «сегодня к слову Турции прислушиваются во всем мире».

«От позиции Турции зависят многие вопросы не только в нашем регионе, но и в мире. Турция – гарант мира, стабильности и сотрудничества в нашем регионе. Мощный промышленный потенциал Турции, ее сильная экономика, а также военная мощь радуют каждого, кто принадлежит к тюркскому миру», - заявил президент Азербайджана.

«Сегодня, беря за основу Декларацию о союзнических отношениях, мы вместе во всех вопросах. Мы приумножаем нашу силу, и, конечно, объединение тюркского мира, единение народов, имеющих общие корни, будут способствовать усилению каждого члена Организации тюркских государств. Сегодня состоялись широкие обсуждения по этому вопросу. Неформальный саммит Организации тюркских государств пройдет в июле этого года в Шуше. В этой встрече по моему приглашению будет участвовать и президент Турецкой Республики Северного Кипра, и это придаст очередной сильный импульс нашему общему делу, делу единства тюркских народов», - заявил Алиев.