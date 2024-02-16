Ереван /Медиамакс/. Иран выступает против присутствия чужаков в регионе под предлогом решения проблем.

Как сообщает иранское агентство IRNA, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил об этом 15 февраля на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном.

Иранский лидер отметил, «что вмешательство посторонних в региональные проблемы не только не приводит к каким-либо решениям, но и порождает более серьезные проблемы».

Он подчеркнул, что Иран придает большое значение поддержанию стабильности и безопасности в регионе.Раиси приветствовал переговоры между Арменией и Азербайджаном, «выразив готовность Ирана обеспечить стратегическую безопасность Кавказского региона, учитывая красные линии Исламской Республики».