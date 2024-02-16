Главы МИД Турции и Грузии обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - Mediamax.am

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Главы МИД Турции и Грузии обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией


Фото: https://www.mfa.gov.tr/


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Турции и Грузии Хакан Фидан и Илья Дарчиашвили обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

В сообщении МИД Грузии отмечается, что на встрече в Анкаре министры подчеркнули необходимость устойчивого и стабильного развития региона, а также важность повышения роли Грузии и Турции в деле продвижения мира.

 

Министры обсудили вопросы реализации стратегических транзитных и энергетических проектов, транзитного потенциала Грузии, Азербайджана и Турции. В этом контексте была подчеркнута важность развития железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, а также Среднего коридора.

 

На встрече говорилось и об успешном формате трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого в ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел трех стран.

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Главы МИД Турции и Грузии обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
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