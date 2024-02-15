«Нам этого не простят, и от нас нет отстанут», заявил Ильхам Алиев

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией «должен сойти с международной повестки дня».

«Значение этого вопроса искусственно раздувается. Покровители Армении хотят обсуждать этот вопрос, хотят прилагать свои усилия. Во-первых, чтобы быть посредником, необходимо хотя бы внешне проявлять нейтралитет. Нам известно, что у тебя в душе. Но ты должен хотя бы внешне соблюдать дипломатические правила. Нам не нужен посредник в этом вопросе. Мы решили свой вопрос. Именно мы стали инициаторами подписания мирного договора с Арменией. Авторами пяти известных принципов тоже являемся мы. Текст мирного договора также написали мы и направили его армянской стороне. Если Армения желает соблюдать нормы международного права, то этот договор будет подписан. Если не желает, если вновь будет выдвигать необоснованные претензии против нас, то этот договор не будет подписан, но для Азербайджана ничего не изменится. Мы должны быть готовы к стоящим перед нами вызовам, проводимой против нас грязной политике», - сказал Алиев, выступая 14 февраля с иннагурационной речью.

«Мы находимся в таком регионе, против нас объединились такие силы, которые ищут любую возможность, чтобы навредить нам. Я уже говорил об этом - мы сдвинули с места такие камни, которые считались непоколебимыми, что нам этого не простят, и мы должны знать об этом. Если кто-то считает, что от нас отстанут, то он ошибается. Мы должны быть готовы, мы должны быть мобилизованы», - отметил Алиев.

«Если кто-то считает, что мы должны искать семью в другом месте, то, могу сказать, что нигде нас не ждут и уже не скрывают этого. Если в прежние годы, в частности, в период оккупации они пытались завлечь нас определенными обещаниями, чтобы ввести в заблуждение, то сегодня и эти маски сорваны, и здесь отчетливо просматриваются разделительные линии. Сегодня мы отчетливо видим эти разделительные линии даже на Южном Кавказе, где расположены всего три страны. В таком случае должны ли мы склоняться перед теми, кто где-то не желает нас принимать? Этого не будет! Наша семья – тюркский мир. Мы прекрасно чувствуем себя. У нас братские отношения со всеми странами-членами Организации тюркских государств, и наша политика – усиливать Организацию тюркских государств. Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население, и мы – народы одного рода, одних корней. Может ли быть единство сильнее этого? Конечно же, нет. Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе», - заявил Алиев.