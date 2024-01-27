Пашинян и Гарибашвили обсудили региональные процессы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили сегодня в Тбилиси обменялись мнениями о процессах в регионе.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что была подчеркнута важность осуществления последовательных шагов к миру и стабильности.

«Собеседники обсудили вопросы, связанные с повесткой сегодняшнего заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией, двусторонними политическими и экономическими отношениями.

Стороны подчеркнули стратегический характер сотрудничества между Арменией и Грузией и выразили уверенность, что заседание межправительственной комиссии придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству во всех сферах.

На встрече были затронуты вопросы, связанные с дальнейшим развитием торгово-экономических связей, реализацией совместных проектов по различным направлениям», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.