Алиев подверг критике силовые структуры Ирана - Mediamax.am

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Алиев подверг критике силовые структуры Ирана


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Ильхам Алиев подверг сегодня критике силовые структуры Ирана за бездействие при вооруженном нападении террориста на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января 2023 года.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, Алиев заявил об этом на встрече в формате видеоконференции с министром образования Турции Махмутом Озером.

 

«Президент подчеркнул, что террорист был нейтрализован в результате героизма сотрудника охраны посольства, а полиция и силы безопасности Ирана серьезных мер не предприняли», - говорится в сообщении.

 

 

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