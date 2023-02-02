Алиев подверг критике силовые структуры Ирана

Ереван /Медиамакс/. Ильхам Алиев подверг сегодня критике силовые структуры Ирана за бездействие при вооруженном нападении террориста на посольство Азербайджана в Тегеране 27 января 2023 года.

Как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, Алиев заявил об этом на встрече в формате видеоконференции с министром образования Турции Махмутом Озером.

«Президент подчеркнул, что террорист был нейтрализован в результате героизма сотрудника охраны посольства, а полиция и силы безопасности Ирана серьезных мер не предприняли», - говорится в сообщении.