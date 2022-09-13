Президент Ирана: Новая война недопустима

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом Ирана Сейедом Ибрагимом Раиси представил провокационные и агрессивные действия вооруженных сил Азербайджана.

По сообщению пресс-службы правительства, Ибрагим Раиси заявил, что новая война в регионе Южного Кавказа неприемлема, и Иран внимательно следит за развитием событий.

«Президент Ирана подчеркнул, что все конфликты в регионе должны решаться мирным путем, и позиция Ирана в отношении территориальной целостности государств четкая.

Президент Ирана напомнил слова верховного лидера Исламской революции Аятоллы Хаменеи о том, что связь Ирана с Арменией не должна подвергаться опасности, а коммуникации должны оставаться под суверенитетом государств. Ибрагим Раиси подчеркнул, что его страна готова поддержать установление мира в регионе, добавив, что для Ирана важен вопрос безопасности Армении», - говорится в сообщении правительства.