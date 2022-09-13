Иран считает недопустимым любое изменение границ - Mediamax.am

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Иран считает недопустимым любое изменение границ


Фото: irna.ir


Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани выразил обеспокоенность напряженностью между Азербайджаном и Арменией и призвал стороны к мирному урегулированию.

Иранский дипломат в очередной раз подчеркнул, что Иран считает недопустимым любое изменение границ Азербайджана и Армении.

 

Канаани также подчеркнул необходимость уважения территориальной целостности обеих стран.

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