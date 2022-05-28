Алиев: «Армении надо принять реальность, а не биться головой о стенку»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал сегодня ряд заявлений на тему будущего отношения с Арменией.

«Между Арменией и Азербайджаном должно быть подписано мирное соглашение. Армения пыталась этого избежать, потому что мирное соглашение означает взаимное признание территориальной целостности стран. Если мы определяем границы, то о каком статусе «Нагорного Карабаха» может идти речь?», - сказал Алиев сегодня в Зангелане.

Он отметил, что «за Азербайджаном решающее право голоса в формировании постконфликтной повестки дня».

«При этом мы не выдвигаем каких-то нереалистичных требований. Мы говорим, что Армения должна признать нашу территориальную целостность: давайте определим границы, пусть каждый живет в своей стране и не вмешивается в дела друг друга», - подчеркнул Алиев.

«Еще один важный вопрос - открытие Зангезурского коридора. Армения всегда пыталась этому помешать. Но посмотрите официальное заявление по итогам брюссельской встречи: уже определено, что и железная дорога, и автомобильная дорога проходят через Мегри и Зангезур. Мы диктуем повестку дня. За счет чего? Разумеется, за счет итогов войны. Мы государство-победитель, Армения – побежденное государство», - добавил Алиев.

«Карабахский конфликт урегулирован. Мы решили этот вопрос, и весь мир принимает это, хочет того Армения или нет. Что касается административной единицы под названием «Нагорный Карабах», то на территории Азербайджана подобной единицы не существует. Слова «Нагорный Карабах» нет в лексиконе международных организаций, и недавняя встреча в Брюсселе лишний раз это доказала. Правда, Армения в очередной раз подняла этот вопрос и, как говорится, бьется головой о стенку, но такова реальность, и с ней ей надо смириться», - сказал Алиев.