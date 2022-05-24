Достигнута договоренность о начале работы комиссии по демаркации

Ереван /Медиамакс/. Пресс-служба правительства Армении распространила сообщение по итогам трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшейся в Брюсселе 22 мая.

В сообщении говорится:

«По итогам обсуждения достигнуты договоренности о дальнейшем ходе работы по открытию региональных коммуникаций и запуску работы Комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ.

Также были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к переговорному процессу по нормализации отношений между двумя странами, гуманитарными проблемами, а также урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Достигнута договоренность о продолжении трехсторонних встреч: встреча в таком формате запланирована на июль или август».