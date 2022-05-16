Алиев назвал войну 2020 года «общей славной историей Азербайджана и Турции»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал вторую Карабахскую войну «общей славной историей Азербайджана и Турции».

«Мы положили конец тридцатилетней оккупации, и в первый день войны уважаемый президент, мой брат Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Азербайджан не одинок, Турция рядом с Азербайджаном», что стало серьезным месседжем для многих. До последней минуты войны Турция стояла за нами, была нам опорой, поддержкой, и азербайджанский народ никогда не забудет этого братства», - заявил Алиев, выступая 14 мая на церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин в Турции.

«Мы - самые близкие друг другу страны в мире. Подписание в прошлом году в Шуше Совместной декларации между Турцией и Азербайджаном вывело наши связи на уровень союзничества. Мы – друзья, братья, а теперь уже официально – и союзники»,- сказал президент Азербайджана.