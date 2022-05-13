В Баку Пашиняна обвинили в «неискренности»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила сегодня, что «необоснованные обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Азербайджана показывают, что Ереван не искренен в вопросе нормализации отношений с Баку».

«Безосновательные обвинения, выдвинутые премьер-министром Армении в адрес Азербайджана во время его выступления в Институте международных отношений Клингенделе в Нидерландах, в том числе, ложные обвинения в связи с гуманитарными вопросами, показывают, что руководство Армении далеко неискренно в вопросе нормализации отношений между двумя странами», - сказала Абдуллаева.

По ее словам, армянская сторона, в первую очередь, должна понять, что для достижения мира с Азербайджаном нужны не только слова, но и действия.

«Безусловно, гуманитарные вопросы являются важной составляющей мирной повестки дня. Именно поэтому Азербайджан всегда руководствовался в своей деятельности принципами гуманизма и даже в одностороннем порядке предпринимал гуманитарные шаги во время 44-дневной войны и в послевоенное время. Но то, что премьер-министр Армении по-прежнему выступает с необоснованными обвинениями против Азербайджана, серьезно ставит под сомнение желание этой страны действовать во имя мира», - сказала Абдуллаева.