Пашинян: «Делаем все возможное для продвижения мирной повестки»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «наше правительство делает все возможное для продвижения мирной повестки в регионе».

Об этом он сказал на церемонии открытия армянского хачкара во Дворце мира в Гааге.

«На протяжении тысячелетий Армения и армяне стремились к миру как к цели жить и творить на своей Родине. В настоящее время наше правительство делает все возможное для продвижения мирной повестки дня в регионе, несмотря на экзистенциальные угрозы, с которыми все еще сталкивается моя страна.

Этот хачкар символизирует армянское понимание мира, стойкость и постоянную борьбу за мир, будь то в Армянском нагорье или в других местах. Хачкар является шедевром и символом армянской культуры, его сущностью и несет в себе послание мира, высеченное в камне, который остается нетронутым на протяжении веков. Именно поэтому хачкар был выбран в качестве подарка Дворцу мира, как символ поколений армян, внесших свой вклад в мир во всем мире.

Этим подарком Армения смело подтверждает свою твердую решимость продолжать вносить свой вклад в дело мира в нашем регионе и во всем мире»,- сказал Никол Пашинян.