Алиев: «Зангезурский коридор - уже реальность» - Mediamax.am

1453 просмотров

Алиев: «Зангезурский коридор - уже реальность»


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «Зангезурский коридор - уже реальность».

«Строительство железной дороги от Горадиза до границы с Арменией уже идет, и я уверен, что в следующем году она будет полностью введена в эксплуатацию. Это будет очень удобная инфраструктура», - сказал Алиев.

 

Он отметил, что «в рамках Зангезурского коридора ускоренными темпами ведется строительство четырех- и шестиполосной автомобильной дороги - от Горадиза до Зангилана». По его словам, поэтапный ввод в эксплуатацию этой автодороги начнется в 2023 году.

 

Алиев подчеркнул, что проходящие через Зангиланский район железная и автомобильная дороги «в рамках Зангезурского коридора в будущем, не только свяжут основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, но также станут новой дорогой для международных грузоперевозок».

 

Помимо этого, сказал президент Азербайджана, «строится многополосная дорога из Зангилана в Кубатлы, а также из Кубатлы в Лачин».

 

Алиев сообщил, что в текущем году будет сдан в эксплуатацию международный аэропорт в Зангилане и сказал, что «в будущем мы видим Зангилан международным транспортно-логистическим центром».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Май 5, 2022 14:29
Пашинян надеется, что отношения Армении с Израилем «переживут подъём»

Регион | Май 4, 2022 17:49
Алиев: «Зангезурский коридор - уже реальность»

Специальные репортажи | Май 4, 2022 19:35
Шурнух: деревня, разделенная войной
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022