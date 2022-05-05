Алиев: «Зангезурский коридор - уже реальность»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «Зангезурский коридор - уже реальность».

«Строительство железной дороги от Горадиза до границы с Арменией уже идет, и я уверен, что в следующем году она будет полностью введена в эксплуатацию. Это будет очень удобная инфраструктура», - сказал Алиев.

Он отметил, что «в рамках Зангезурского коридора ускоренными темпами ведется строительство четырех- и шестиполосной автомобильной дороги - от Горадиза до Зангилана». По его словам, поэтапный ввод в эксплуатацию этой автодороги начнется в 2023 году.

Алиев подчеркнул, что проходящие через Зангиланский район железная и автомобильная дороги «в рамках Зангезурского коридора в будущем, не только свяжут основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, но также станут новой дорогой для международных грузоперевозок».

Помимо этого, сказал президент Азербайджана, «строится многополосная дорога из Зангилана в Кубатлы, а также из Кубатлы в Лачин».

Алиев сообщил, что в текущем году будет сдан в эксплуатацию международный аэропорт в Зангилане и сказал, что «в будущем мы видим Зангилан международным транспортно-логистическим центром».