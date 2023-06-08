Лукашенко заявил о необходимости «ревизии нормативно-правовой базы ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня о необходимости «ревизии нормативно-правовой базы ОДКБ».

Как сообщает ТАСС, на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, Лукашенко, в частности, сказал:

«Надо посмотреть, что нам надо, чего не надо. Отбросить все то, что не может и не будет никогда работать и оставить основные направления. Надо вернуться к основополагающим документам, все там прописать железобетонно и договориться, что в таком-то случае, при таком характере конфликта - реагирование такое».