Лукашенко заявил о необходимости «ревизии нормативно-правовой базы ОДКБ - Mediamax.am

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Лукашенко заявил о необходимости «ревизии нормативно-правовой базы ОДКБ


Фото: https://www.belta.by/


Ереван /Медиамакс/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня о необходимости «ревизии нормативно-правовой базы ОДКБ».

Как сообщает ТАСС, на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, Лукашенко, в частности, сказал:

 

«Надо посмотреть, что нам надо, чего не надо. Отбросить все то, что не может и не будет никогда работать и оставить основные направления. Надо вернуться к основополагающим документам, все там прописать железобетонно и договориться, что в таком-то случае, при таком характере конфликта - реагирование такое».

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