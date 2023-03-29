Пашинян: Не можем закрывать глаза на попытки этнических чисток

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня участие во втором Саммите за демократию, созванном в онлайн-формате по инициативе президента США Джо Байдена.

По сообщению пресс-служба правительства, Пашинян отметил, что, несмотря на глобальные и региональные вызовы, Армения последовательно продолжает реализацию повестки демократических реформ.

«Наряду с укреплением демократических институтов в нашей стране в сентябре 2022 года нам пришлось столкнуться с агрессией против международно признанной территории Армении, которая привела к оккупации части нашей суверенной территории Азербайджаном», - сказал Никол Пашинян.

По его словам, Армения решительно осуждает нарушения прав человека во всем мире, и «мы должны вместе многое сделать для предотвращения геноцидов, этнических чисток и зверств».

«То, что происходит сегодня с армянами в Нагорном Карабахе, блокада Азербайджаном Лачинского коридора и вытекающий из этого гуманитарный кризис, безусловно, являются попыткой этнической чистки армян в Нагорном Карабахе. И мы не можем закрывать на это глаза. В то же время, Армения остается приверженной мирному процессу с Азербайджаном.Мы убеждены, что мирное развитие региона не имеет альтернативы, и приверженность демократическим ценностям поможет нам найти путь к миру»,- сказал Пашинян.