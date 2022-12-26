Григор Минасян назначен министром юстиции Армении

Ереван /Медиамакс/. По предложению премьер-министра президент Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Григора Минасяна министром юстиции Армении.
До этого назначения Григор Минасян занимал должность заместителя министра юстиции.
Фото: Пресс-служба правительства РА
До этого назначения Григор Минасян занимал должность заместителя министра юстиции.
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