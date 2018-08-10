Арарат Мирзоян обсудил внеочередные выборы с донорами

Ереван /Медиамакс/. Первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян обсудил с представителями международных организаций и государств-доноров вопросы содействия международного сообщества проведению внеочередных парламентских выборов.
«Стороны обсудили вопросы касающиеся реформирования Избирательного кодекса Армении, сроков внеочередных парламентских выборов, приобретения оборудования, необходимого для проведения выборов, и технической поддержки»,- говорится в сообщении правительства.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.