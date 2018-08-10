637 просмотров

Арарат Мирзоян обсудил внеочередные выборы с донорами


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян обсудил с представителями международных организаций и государств-доноров вопросы содействия международного сообщества проведению внеочередных парламентских выборов.

«Стороны обсудили вопросы касающиеся реформирования Избирательного кодекса Армении, сроков внеочередных парламентских выборов, приобретения оборудования, необходимого для проведения выборов, и технической поддержки»,- говорится в сообщении правительства.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Август 10, 2018 09:16
Арарат Мирзоян обсудил внеочередные выборы с донорами

Наука | Август 9, 2018 09:17
FAST проведет осенью глобальный инновационный форум

Внешняя политика | Август 8, 2018 11:29
«Путин будет поднимать волну против Пашиняна», считает Саакашвили
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe